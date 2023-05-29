Польша запретила движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами через свою границу

Польша закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом сообщает в понедельник местная радиостанция RMF FM со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел. Новые правила начнут действовать с 1 июня и до особого распоряжения.

"В пунктах пропуска через границу с Республикой Беларусь будет приостановлено движение грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", — сказано в документе.

Польское издание сообщает, что некоторые белорусские компании готовились к такому сценарию и успели пройти перерегистрацию в Польше. Однако, по словам официального представителя правительства Петра Мюллера, компании, "связанные с режимами", находятся под контролем спецслужб.

"На этот счёт есть нужные инструменты, в том числе санкционный список, поскольку в этот список могут входить организации в Польше", — уверяет представитель Правительства Польши.