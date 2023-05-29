Польша запретила движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами через свою границу
Власти Польши ввели запрет на транзит грузовиков с номерами РФ с 1 июня
Польша закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом сообщает в понедельник местная радиостанция RMF FM со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел. Новые правила начнут действовать с 1 июня и до особого распоряжения.
"В пунктах пропуска через границу с Республикой Беларусь будет приостановлено движение грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", — сказано в документе.
Польское издание сообщает, что некоторые белорусские компании готовились к такому сценарию и успели пройти перерегистрацию в Польше. Однако, по словам официального представителя правительства Петра Мюллера, компании, "связанные с режимами", находятся под контролем спецслужб.
"На этот счёт есть нужные инструменты, в том числе санкционный список, поскольку в этот список могут входить организации в Польше", — уверяет представитель Правительства Польши.
Ранее Лайф писал, что Польша в рамках нового пакета санкций призвала запретить импорт нефти и алмазов из России. Предложение Варшавы, в частности, предусматривает прекращение импорта российской нефти по северному участку трубопровода "Дружба", идущему в Германию, а также импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Кроме того, предлагается ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul