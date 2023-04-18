Польша в рамках нового пакета санкций призвала запретить импорт нефти и алмазов из России
Reuters: Польша призвала к санкциям против импорта по северному участку "Дружбы"
Власти Польши представили предложения о новом пакете санкций против России, сообщает Reuters, ссылаясь на документ, представленный в Еврокомиссию ранее в апреле.
Так, предложение Варшавы, в частности, предусматривает прекращение импорта российской нефти по северному участку трубопровода "Дружба", идущему в Германию, а также импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Кроме того, предлагается ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики.
Как Лайф сообщал ранее, ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Как отметил еврокомиссар Мейрид Макгиннесс, очередные рестрикции будут прежде всего нацелены на борьбу с попытками обхода ранее введённых ограничений.
ТАСС / Сергей Петров