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18 апреля, 17:19

Польша в рамках нового пакета санкций призвала запретить импорт нефти и алмазов из России

Reuters: Польша призвала к санкциям против импорта по северному участку "Дружбы"

Власти Польши представили предложения о новом пакете санкций против России, сообщает Reuters, ссылаясь на документ, представленный в Еврокомиссию ранее в апреле.

Так, предложение Варшавы, в частности, предусматривает прекращение импорта российской нефти по северному участку трубопровода "Дружба", идущему в Германию, а также импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Кроме того, предлагается ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики.

Назван самый грандиозный просчёт Запада касательно России

Назван самый грандиозный просчёт Запада касательно России

Как Лайф сообщал ранее, ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Как отметил еврокомиссар Мейрид Макгиннесс, очередные рестрикции будут прежде всего нацелены на борьбу с попытками обхода ранее введённых ограничений.

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ТАСС / Сергей Петров

Наталья Исакова
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