В ЕС анонсировали 11-й пакет антироссийских санкций
Еврокомиссар Макгиннесс: ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России
Власти Евросоюза готовят 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.
"Европа ввела десять пакетов санкций. Будет ещё один", — приводит CNBC её слова.
Еврокомиссар добавила, что этот очередной пакет санкций будет прежде всего нацелен на борьбу с попытками обхода ранее введённых ограничений. Как отметила Макгиннесс, ЕС необходимо убедиться, что у России "не будет возможностей" для таких действий.
Ранее Евродепутат от Хорватии, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил, что новые санкции против РФ Евросоюз может ввести к концу апреля.