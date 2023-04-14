КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 22:31

В ЕС анонсировали 11-й пакет антироссийских санкций

Еврокомиссар Макгиннесс: ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России

Власти Евросоюза готовят 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.

"Европа ввела десять пакетов санкций. Будет ещё один", — приводит CNBC её слова.

Еврокомиссар добавила, что этот очередной пакет санкций будет прежде всего нацелен на борьбу с попытками обхода ранее введённых ограничений. Как отметила Макгиннесс, ЕС необходимо убедиться, что у России "не будет возможностей" для таких действий.

Совет Евросоюза добавил в чёрный список ЧВК "Вагнер"

Совет Евросоюза добавил в чёрный список ЧВК "Вагнер"

Ранее Евродепутат от Хорватии, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил, что новые санкции против РФ Евросоюз может ввести к концу апреля.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров