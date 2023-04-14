В ЕС анонсировали 11-й пакет антироссийских санкций

Власти Евросоюза готовят 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.

"Европа ввела десять пакетов санкций. Будет ещё один", — приводит CNBC её слова.

Еврокомиссар добавила, что этот очередной пакет санкций будет прежде всего нацелен на борьбу с попытками обхода ранее введённых ограничений. Как отметила Макгиннесс, ЕС необходимо убедиться, что у России "не будет возможностей" для таких действий.