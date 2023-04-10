Названа дата введения новых санкций Евросоюза против России

Евродепутат от Хорватии, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил в беседе с газетой "Известия", что новые ограничения против РФ Евросоюз может ввести к концу апреля.

Такой вывод Синчич сделал на основе прошлой динамики решений ЕС. В свою очередь, депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек отметил, что Евросоюз готов ввести меры уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что новые ограничения затронут ещё большее количество российских бизнесменов. Также санкции включат вторичные меры против тех, кто помогает России обходить уже действующие решения.