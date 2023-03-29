Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций
Швейцария полностью присоединилась к десятому, "юбилейному", пакету антироссийских санкций Евросоюза. Такое решение было принято сегодня, 29 марта, на заседании Федерального совета (правительства).
"Уже 1 марта Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям внёс поправки в приложения к постановлению в рамках своей компетенции и утвердил санкции Швейцарии в отношении ещё около 120 физических и юридических лиц. Федеральный совет в настоящее время принимает оставшиеся меры десятого пакета санкций, вступающих в силу с 29 марта", — говорится в сообщении правительства.
Напомним, после начала российской спецоперации "нейтральная" Швейцария не раз вводила санкции против РФ, блокировала активы и недвижимость россиян, а также приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме. При этом граждане европейской страны выходили на митинги с требованием вернуться к соблюдению нейтралитета и прекратить политику санкций.
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