Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций

"Уже 1 марта Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям внёс поправки в приложения к постановлению в рамках своей компетенции и утвердил санкции Швейцарии в отношении ещё около 120 физических и юридических лиц. Федеральный совет в настоящее время принимает оставшиеся меры десятого пакета санкций, вступающих в силу с 29 марта", — говорится в сообщении правительства.