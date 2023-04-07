Байден ещё на год продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России

Американский лидер Джо Байден продлил на год режим ЧС в сфере нацбезопасности, позволяющий администрации США вводить санкции против России, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024", — говорится в указе Байдена.

Согласно документу, режим ЧС продлён под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы. В частности, Байден указал, что РФ якобы вмешивается в выборы в Соединённых Штатах и государствах-союзниках, а также предпринимает кибератаки, разрушает безопасность в странах и регионах, важных для нацбезопасности самого Вашингтона, и несёт угрозу для международной безопасности.