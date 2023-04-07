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7 апреля, 18:06

Байден ещё на год продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России

Американский лидер Джо Байден продлил на год режим ЧС в сфере нацбезопасности, позволяющий администрации США вводить санкции против России, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024", — говорится в указе Байдена.

Согласно документу, режим ЧС продлён под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы. В частности, Байден указал, что РФ якобы вмешивается в выборы в Соединённых Штатах и государствах-союзниках, а также предпринимает кибератаки, разрушает безопасность в странах и регионах, важных для нацбезопасности самого Вашингтона, и несёт угрозу для международной безопасности.

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Как ранее писал Лайф, журналист Херш предрёк Байдену роль человека с "Титаника" из-за того, что он и администрация Белого дома не хотят достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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