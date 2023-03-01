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1 марта, 15:14

Журналист Херш предрёк Байдену роль человека с "Титаника"

Херш: Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за нежелания мира на Украине

<p>Байден с Зеленским в Киеве, 20 февраля. Обложка © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-i-dzhozef-bajden-vidkrili-na-aleyi-smili-81113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис </a>президента Украины</p>

Байден с Зеленским в Киеве, 20 февраля. Обложка © Офис президента Украины

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который уличил Вашингтон в подрыве российских "Северных потоков", считает, что президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за того, что он и администрация Белого дома не хотят достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

В новой статье, опубликованной на платформе Substack, Херш напомнил, что экс-президент США Джон Кеннеди, возможно, был так же близок к айсбергу, как и "Титаник", когда правил Штатами во время войны во Вьетнаме. Журналист отметил, что на власти США сейчас не оказывается давление с целью продолжения активной поддержки Украины, несмотря на растущее общественное недовольство ситуацией в некоторых странах, например в Германии.

"Администрация Байдена не чувствует никакого давления со стороны Конгресса и основных американских СМИ относительно страстной поддержки Украины. Но протесты и недовольство общественности нарастают в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", — написал журналист.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский составил целый список запрашиваемых вооружений, который планирует направить США. По информации CNN, в перечне числятся, например, истребители F-16 и ракеты большей дальности.

Наталья Исакова
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