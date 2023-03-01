Журналист Херш предрёк Байдену роль человека с "Титаника"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который уличил Вашингтон в подрыве российских "Северных потоков", считает, что президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за того, что он и администрация Белого дома не хотят достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

В новой статье, опубликованной на платформе Substack, Херш напомнил, что экс-президент США Джон Кеннеди, возможно, был так же близок к айсбергу, как и "Титаник", когда правил Штатами во время войны во Вьетнаме. Журналист отметил, что на власти США сейчас не оказывается давление с целью продолжения активной поддержки Украины, несмотря на растущее общественное недовольство ситуацией в некоторых странах, например в Германии.

"Администрация Байдена не чувствует никакого давления со стороны Конгресса и основных американских СМИ относительно страстной поддержки Украины. Но протесты и недовольство общественности нарастают в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", — написал журналист.