Зеленский составил для США список желаемого вооружения с дальними ракетами и F-16

Президент Незалежной Владимир Зеленский продолжает просить Запад о военной помощи, однако на этот раз он превзошёл самого себя. Теперь украинский лидер намерен направить США целый список запрашиваемых вооружений. Об этом передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Зеленский, который встретился с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей, сказал группе, что планирует отправить им список вооружений", — передаёт канал.

По мнению Зеленского, эта военная техника поможет как можно быстрее завершить конфликт. По данным CNN, в списке вооружений числятся, например, истребители F-16 и ракеты большей дальности.