КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 13:52

Совет Евросоюза добавил в чёрный список ЧВК "Вагнер"

Совет Европейского союза расширил чёрный список против России, добавив в него ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается в официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица", — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что ЕС может принять 11-й пакет санкций против России к концу апреля. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что новые ограничения затронут ещё большее количество российских бизнесменов.

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Светлана Оперук
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