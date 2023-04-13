Совет Евросоюза добавил в чёрный список ЧВК "Вагнер"

Совет Европейского союза расширил чёрный список против России, добавив в него ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается в официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица", — говорится в заявлении.