США ввели санкции против "Юнармии" и Хуснуллина

Минфин США ввёл новые санкции против России. Ограничения коснутся вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и ещё ряда граждан и компаний.

Так, под санкции также подпали гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания", экс-министр транспорта Евгений Дитрих, совладелец холдинга USM Владимир Скоч, а также АО "Производственное объединение "Старт" имени Проценко", холдинг "Металлоинвест" и другие организации.

В чёрный список попали не только граждане России, но и Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии.