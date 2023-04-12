США ввели санкции против "Юнармии" и Хуснуллина
Минфин США ввёл новые санкции против России. Ограничения коснутся вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и ещё ряда граждан и компаний.
Так, под санкции также подпали гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания", экс-министр транспорта Евгений Дитрих, совладелец холдинга USM Владимир Скоч, а также АО "Производственное объединение "Старт" имени Проценко", холдинг "Металлоинвест" и другие организации.
В чёрный список попали не только граждане России, но и Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии.
А ранее сегодня санкционный список расширила Великобритания. В частности, рестрикции ввели против холдинга USM и компаний Curzon Square, Hanley и MeritServus. Также под новые ограничения подпала жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.
ТАСС / Сергей Савостьянов