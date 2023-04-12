Великобритания расширила антироссийские санкции на 11 позиций. Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Добавлено 11 новых назначений и внесена одна поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", — указано в документе.

В частности, рестрикции ввели против холдинга USM и компаний Curzon Square, Hanley и MeritServus. Также под новые ограничения подпали супруга российского бизнесмена Владимира Евтушенкова Наталья и двое их детей. Кроме того, персональные санкции коснулись дочери сенатора Сулеймана Керимова Гульнары и жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.