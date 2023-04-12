Великобритания расширила антироссийские санкции на 11 позиций
Великобритания расширила антироссийские санкции на 11 позиций. Об этом говорится на сайте британского правительства.
"Добавлено 11 новых назначений и внесена одна поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", — указано в документе.
В частности, рестрикции ввели против холдинга USM и компаний Curzon Square, Hanley и MeritServus. Также под новые ограничения подпали супруга российского бизнесмена Владимира Евтушенкова Наталья и двое их детей. Кроме того, персональные санкции коснулись дочери сенатора Сулеймана Керимова Гульнары и жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден ещё на год продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России. Согласно документу, такое решение было принято под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы.
Getty Images / Jack Taylor