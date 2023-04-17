КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 01:02

Назван самый грандиозный просчёт Запада касательно России

American Thinker: Санкции против России стали самым грандиозным просчётом Запада

Западные санкции против России стали самым грандиозным просчётом. Такое мнение высказали авторы журнала American Thinker Патриция Адамс и Лоуренс Соломон.

"Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времён распада Советского Союза", — говорится в статье.

Авторы считают, что в ближайшем будущем российская экономика перегонит многие западные страны, которые сейчас испытывают трудности в связи с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей. Также в статье отмечаются успехи оборонной промышленности России, чем Запад похвастаться не может. Поддержка Украины обернулась для него серьёзным дефицитом боеприпасов.

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Тем не менее, как Лайф сообщал ранее, ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявляла еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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