В США испугались конца эпохи "правления короля-доллара" из-за России
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Из-за санкций США мир начал отказываться от доллара
Введённые США санкции против России ускорили процесс отказа стран от доллара. Об этом написал в своей статье для портала Daily Reckoning американский юрист и бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
"Беспрецедентные экономические ограничения в отношении Москвы, включая исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", — заявил он.
Такая политика санкций и привела Америку к закату эпохи "правления короля-доллара". Рикардс уверен, что дальше процесс дедолларизации будет только ускоряться, но именно антироссийская политика США стала главным катализатором.
По словам экс-советника ЦРУ, сегодня в мире всё чаще звучат заявления о заключении двусторонних и многосторонних договоров о торговле товарами и услугами в других национальных валютах. Отказаться от доллара сегодня хотят даже такие небольшие экономики, как Кения, заметил Рикардс.
То, что дедолларизация уже стала необратимым процессом, ранее заметили во Франции. Там также считают, что причиной тому стали решения Вашингтона, который превратил доллар в орудие политического давления.
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