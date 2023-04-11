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11 апреля, 17:31

В США испугались конца эпохи "правления короля-доллара" из-за России

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Из-за санкций США мир начал отказываться от доллара

Введённые США санкции против России ускорили процесс отказа стран от доллара. Об этом написал в своей статье для портала Daily Reckoning американский юрист и бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

"Беспрецедентные экономические ограничения в отношении Москвы, включая исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", — заявил он.

Такая политика санкций и привела Америку к закату эпохи "правления короля-доллара". Рикардс уверен, что дальше процесс дедолларизации будет только ускоряться, но именно антироссийская политика США стала главным катализатором.

По словам экс-советника ЦРУ, сегодня в мире всё чаще звучат заявления о заключении двусторонних и многосторонних договоров о торговле товарами и услугами в других национальных валютах. Отказаться от доллара сегодня хотят даже такие небольшие экономики, как Кения, заметил Рикардс.

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То, что дедолларизация уже стала необратимым процессом, ранее заметили во Франции. Там также считают, что причиной тому стали решения Вашингтона, который превратил доллар в орудие политического давления.

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Ирина Фальке
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