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10 апреля, 03:56

Канадцы пожаловались на застрявшие денежные переводы из-за антироссийских санкций

CBC: Канадские санкции против РФ затронули денежные переводы некоторых граждан

Антироссийские санкции негативно сказались на банковских переводах некоторых жителей Канады, сообщает телеканал CBC. По его данным, деньги граждан оказались заморожены.

В частности, пострадала семья учителей английского языка из Торонто, подписавших контракт с одним из учебных учреждений в Казахстане. По словам Ингрид Мортон, зарплату ей и мужу перечисляли на счёт казахской "дочки" российского банка, который подпал под ограничения Оттавы. 1 марта 2022 года супруги перевели из Казахстана порядка 10 тысяч долларов на счёт в одном из канадских банков, тем не менее эти деньги были заморожены.

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Канадцы стали травиться угарным газом, пытаясь обогреть дома при помощи барбекю

Подобные истории CBC рассказали ещё несколько канадцев. Они направили запросы в МИД страны, но ответа так и не получили.

Ранее Лайф писал, что британскую компанию Mykines заподозрили в отправке электроники в Россию в обход санкций. В российских реестрах, по данным СМИ, она фигурирует как поставщик различных товаров, в том числе полупроводников, серверов, ноутбуков, запчастей для компьютеров, сетевого оборудования и так далее.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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