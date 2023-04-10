Канадцы пожаловались на застрявшие денежные переводы из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции негативно сказались на банковских переводах некоторых жителей Канады, сообщает телеканал CBC. По его данным, деньги граждан оказались заморожены.

В частности, пострадала семья учителей английского языка из Торонто, подписавших контракт с одним из учебных учреждений в Казахстане. По словам Ингрид Мортон, зарплату ей и мужу перечисляли на счёт казахской "дочки" российского банка, который подпал под ограничения Оттавы. 1 марта 2022 года супруги перевели из Казахстана порядка 10 тысяч долларов на счёт в одном из канадских банков, тем не менее эти деньги были заморожены.

Подобные истории CBC рассказали ещё несколько канадцев. Они направили запросы в МИД страны, но ответа так и не получили.