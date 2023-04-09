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9 апреля, 02:42

Канадцы стали травиться угарным газом, пытаясь обогреть дома при помощи барбекю

В Канаде 135 человек отравились угарным газом при отключении энергоснабжения

Минимум 135 человек отравились угарным газом в Монреале, Канада. Это произошло, когда они пытались согреться, используя угольные или газовые барбекю внутри помещений.

А первопричиной стали ледяные дожди, прошедшие в Монреале. Из-за них прервалась подача электроэнергии, люди стали искать альтернативные способы обогрева своих домов. Как пишет CBC со ссылкой на Минздрав провинции, отравившихся госпитализировали.

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Напомним, в среду на южные части канадских провинций Квебек и Онтарио обрушился ледяной дождь, оставив порядка миллиона домохозяйств и других строений без электроснабжения.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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