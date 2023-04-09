Канадцы стали травиться угарным газом, пытаясь обогреть дома при помощи барбекю

Минимум 135 человек отравились угарным газом в Монреале, Канада. Это произошло, когда они пытались согреться, используя угольные или газовые барбекю внутри помещений.

А первопричиной стали ледяные дожди, прошедшие в Монреале. Из-за них прервалась подача электроэнергии, люди стали искать альтернативные способы обогрева своих домов. Как пишет CBC со ссылкой на Минздрав провинции, отравившихся госпитализировали.