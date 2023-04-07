ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 20:16

Британскую компанию заподозрили в отправке электроники в Россию в обход санкций

FT: Лондонская компания поставила в Россию электроники на $1,2 млрд

Компания Mykines, зарегистрированная в Лондоне, с начала военной спецоперации РФ на Украине поставила в Россию электроники на $1,2 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на таможенные данные, предоставленные профессором IE Business School в Буэнос-Айресе и экспертом по анализу таможенных потоков Максимом Мироновым.

По информации издания, Mykines фигурирует в российских реестрах как компания-поставщик различных товаров, в том числе полупроводников, серверов, ноутбуков, запчастей для компьютеров, сетевого оборудования и так далее.

В то же время, как подчёркивает газета, среди отправленных товаров продукция на сумму не менее $982 млн подпадает под экспортные ограничения властей Великобритании.

Это ставит под сомнение эффективность попыток ограничить возможности России получать критически важные технологии, отмечает FT.

Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды

Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды

Как сообщал Лайф, американская корпорация Microsoft выплатит более 3,3 млн долларов из-за нарушения санкций, введённых США, в том числе против России.

Обложка ©

Freepik / victor217

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Санкции против России
  • Великобритания
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров