Британскую компанию заподозрили в отправке электроники в Россию в обход санкций
FT: Лондонская компания поставила в Россию электроники на $1,2 млрд
Компания Mykines, зарегистрированная в Лондоне, с начала военной спецоперации РФ на Украине поставила в Россию электроники на $1,2 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на таможенные данные, предоставленные профессором IE Business School в Буэнос-Айресе и экспертом по анализу таможенных потоков Максимом Мироновым.
По информации издания, Mykines фигурирует в российских реестрах как компания-поставщик различных товаров, в том числе полупроводников, серверов, ноутбуков, запчастей для компьютеров, сетевого оборудования и так далее.
В то же время, как подчёркивает газета, среди отправленных товаров продукция на сумму не менее $982 млн подпадает под экспортные ограничения властей Великобритании.
Это ставит под сомнение эффективность попыток ограничить возможности России получать критически важные технологии, отмечает FT.
Как сообщал Лайф, американская корпорация Microsoft выплатит более 3,3 млн долларов из-за нарушения санкций, введённых США, в том числе против России.
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