Британскую компанию заподозрили в отправке электроники в Россию в обход санкций

Компания Mykines, зарегистрированная в Лондоне, с начала военной спецоперации РФ на Украине поставила в Россию электроники на $1,2 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на таможенные данные, предоставленные профессором IE Business School в Буэнос-Айресе и экспертом по анализу таможенных потоков Максимом Мироновым.

По информации издания, Mykines фигурирует в российских реестрах как компания-поставщик различных товаров, в том числе полупроводников, серверов, ноутбуков, запчастей для компьютеров, сетевого оборудования и так далее.

В то же время, как подчёркивает газета, среди отправленных товаров продукция на сумму не менее $982 млн подпадает под экспортные ограничения властей Великобритании.

Это ставит под сомнение эффективность попыток ограничить возможности России получать критически важные технологии, отмечает FT.