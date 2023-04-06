Microsoft согласилась выплатить штраф за нарушение санкций против России

Американская корпорация Microsoft выплатит более 3,3 млн долларов из-за нарушения санкций, введённых США в том числе против России. Об этом сообщили Минфин и Минторг США.

В их совместном заявлении говорится, что госорганы "наложили совокупные гражданские штрафы на сумму 3,3 млн долларов на корпорацию Microsoft за предполагаемые и очевидные нарушения американских законов об экспортном контроле и санкциях".

Microsoft, как следует из заявления, "добровольно сообщила о предполагаемых нарушениях", а затем сотрудничала со следствием и приняла меры, чтобы исправить ситуацию. Как пояснили в Минфине США, Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 из-за "экспорта услуг или программного обеспечения" из США в государства, "подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещённых лиц за нарушение программ санкций OFAC, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией". Так, в ведомстве заявили, что Microsoft допустила использование своей продукции в Крыму.

А штраф от Минторга составил более 276 тысяч долларов. Поводом стали семь нарушений с 2016 по 2017 год, которые, как утверждается, совершили сотрудники российского подразделения Microsoft. Они якобы "побуждали другую дочернюю компанию Microsoft заключать или продавать лицензионные соглашения на программное обеспечение, что позволяло передавать или получать доступ" к такому ПО.