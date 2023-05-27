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27 мая, 04:52

В Польше возмутились из-за путешествующих по всему миру россиян

Radio ZET: Россияне вопреки западным санкциям продолжают путешествовать

Граждане России должны были перестать путешествовать из-за западных санкций, но ограничения никак не повлияли на туризм россиян, заявили в эфире польской радиостанции Radio ZET.

По данным радиостанции, в 2022 году россияне совершили порядка 22,5 миллиона поездок за рубеж, притом что годом ранее их было только 19,2 миллиона. Ожидается, что в этом году цифры будут ещё выше. Чаще всего они посещали Турцию, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Египет.

Часть стран вроде Турции используют стимулирование российского туризма как способ наладить экономические связи с Россией. Как подчёркивает радиостанция, Анкара является одним из крупнейших в мире потребителей энергии из РФ, а туристическая отрасль страны сильно зависит от российских отдыхающих.

Как подчеркнули в эфире Radio ZET, количество стран, которые открывают свои двери для россиян, со временем увеличивается — и на это никак не могут повлиять антироссийские санкции.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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