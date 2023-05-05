Из-за россиян на Бали могут ужесточить правила въезда: Очереди придётся ждать год

По словам губернатора, одна из систем квот предполагает, что иностранцы будут регистрироваться за год до визита на Бали. После этого им придётся ждать своей очереди. Главной причиной изменения правил Костер назвал поведение иностранных туристов, в основном из России. По словам губернатора, они "хулиганят и творят безобразия".