Из-за россиян на Бали могут ужесточить правила въезда: Очереди придётся ждать год
На Бали могут отказаться от массового туризма и ввести систему квот для приезжих
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о готовности внедрить систему квот для иностранных туристов. Об этом пишет портал Detik.
"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот", — подчеркнул Костер.
По словам губернатора, одна из систем квот предполагает, что иностранцы будут регистрироваться за год до визита на Бали. После этого им придётся ждать своей очереди. Главной причиной изменения правил Костер назвал поведение иностранных туристов, в основном из России. По словам губернатора, они "хулиганят и творят безобразия".
Ранее Лайф сообщал, что двух россиян пожизненно внесли в чёрный список и выдворили с Бали за употребление наркотиков. А в конце марта стало известно, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Все они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Под проверку на острове попал и комик Семён Щербаков, он был задержан за незаконное стендап-выступление.
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