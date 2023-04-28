Экс-депутат и дзюдоист Носов объявлен в розыск на Бали за избиение работника отеля и кражу
Индонезия объявила в розыск экс-депутата ГД и олимпийца Носова за кражу с побоями
Дмитрий Носов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Полиция Индонезии объявила в розыск бывшего депутата Госдумы и дзюдоиста-олимпийца Дмитрия Носова. По данным Mash, причиной послужил произошедший в августе 2022 года инцидент, когда спортсмен избил администратора на ресепшене своего отеля на Бали за отказ открывать сейф с деньгами и документами.
Карточка Дмитрия Носова, разыскиваемого полицией Индонезии. Фото © Mash
Теперь на бывшего народного избранника заведено дело по статье о краже с применением насилия, в случае возвращения в Индонезию его задержат. Сам Носов на данный момент в Москве. На опубликованных кадрах — момент потасовки.
Несколько лет назад Носов приобрёл часть отеля и сёрф-школы на Бали, совладельцами выступили ещё два россиянина. В какой-то момент один из партнёров решил выйти из дела, однако перед этим все условились в необходимости закончить ремонт в гостинице.
Бывший депутат не смог вложить 23 тысячи долларов, после чего ему был закрыт доступ к деньгам и документации общего дела. Попытка же помешать изгнанному совладельцу забрать деньги из сейфа на ресепшене прошлым летом закончилась для ответственного администратора избиением.
Лайф писал, что на Бали появились билборды с призывами на русском и английском языках не нарушать законы. В случае неповиновения местным порядкам туристам грозят депортацией и внесением в чёрный список.