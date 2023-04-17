На Бали появились билборды на русском языке с призывами не нарушать законы
Билборды с призывами не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik
На улицах Бали появились предупреждения для российских туристов. Местные власти разместили в разных районах острова билборды с надписями на русском и английском языках о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к местному законодательству, передаёт Detik.
Предупреждение для туристов с призывом не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik
"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, Вам запрещены работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство Индонезии, будет депортировать и запретить на въезд", — гласит воззвание.
Как уже писал Лайф, сейчас власти Бали держат всех иностранцев под неустанным контролем. Например, недавно там прошёл рейд в апартаментах PARQ Ubud, известных как "русская деревня". До этого от местных поступало много жалоб на русских, якобы которые отказывались следовать местным нормам и обычаям. При этом некоторые туристы и правда вели себя не совсем "корректно", за что уже поплатились. Например, с острова депортировали комика Семёна Щербакова, который организовал там незаконный стендап, а Юрия выслали за снимок со спущенными штанами, сделанный на священном вулкане. Его практически повторила дизайнер Луиза Косых, также устроившая обнажённую фотосессию.