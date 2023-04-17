На Бали появились билборды на русском языке с призывами не нарушать законы

На улицах Бали появились предупреждения для российских туристов. Местные власти разместили в разных районах острова билборды с надписями на русском и английском языках о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к местному законодательству, передаёт Detik .

Предупреждение для туристов с призывом не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik

"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, Вам запрещены работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство Индонезии, будет депортировать и запретить на въезд", — гласит воззвание.