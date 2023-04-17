КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 12:21

На Бали появились билборды на русском языке с призывами не нарушать законы

<p>Билборды с призывами не нарушать законы на Бали. Фото © / <a href="https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6677927/kemenkumham-bali-pasang-baliho-berbahasa-rusia-tak-segan-deportasi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Detik</a></p>

Билборды с призывами не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik

На улицах Бали появились предупреждения для российских туристов. Местные власти разместили в разных районах острова билборды с надписями на русском и английском языках о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к местному законодательству, передаёт Detik.

Предупреждение для туристов с призывом не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik

Предупреждение для туристов с призывом не нарушать законы на Бали. Фото © / Detik

"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, Вам запрещены работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство Индонезии, будет депортировать и запретить на въезд", — гласит воззвание.

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Как уже писал Лайф, сейчас власти Бали держат всех иностранцев под неустанным контролем. Например, недавно там прошёл рейд в апартаментах PARQ Ubud, известных как "русская деревня". До этого от местных поступало много жалоб на русских, якобы которые отказывались следовать местным нормам и обычаям. При этом некоторые туристы и правда вели себя не совсем "корректно", за что уже поплатились. Например, с острова депортировали комика Семёна Щербакова, который организовал там незаконный стендап, а Юрия выслали за снимок со спущенными штанами, сделанный на священном вулкане. Его практически повторила дизайнер Луиза Косых, также устроившая обнажённую фотосессию.

Николь Вербер
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