В "русской деревне" на Бали случился переполох из-за рейда 20 офицеров с начальством

Жители и власти Бали сейчас держат под неусыпным вниманием всех иностранцев. А недавно группа иммиграционного бюро Денпасара, а также отдела Минюста и прав человека Индонезии провела рейд в апартаментах PARQ Ubud, известных как "русская деревня", рассказал россиянин Антон Занимонец, находящийся сейчас на острове. По его словам, пристальное внимание со стороны коренного населения и миграционной службы изменило жизнь экспатов.

"Вообще, на острове была атмосфера принятия, свободы, доброжелательности. Сейчас ивенты и конференции ушли в подполье, открыто не рекламируются, многие переходят в легальное поле, на что нужны время и деньги. Многие иностранцы напуганы именно действиями иммиграционной службы, потому что не всегда можно соблюдать легальность на 100% и не нарушать законодательство", — рассказал он в беседе с "Газетой.ру".

Так, местное законодательство до конца не понимают даже юридические компании, а оно тем временем допускает только два статуса для иностранцев — инвестор или турист. Причём ситуация осложняется противоречивым поведением ряда наших сограждан, которые то правила дорожного движения нарушат, то у священного дерева в полуголом виде сфотографируются.

Что касается отношения со стороны местных жителей, то, по словам Антона, они "уже снимают на телефон почти всех, кто даже просто шутит", а в социальных сетях предпочитают обозначать иностранцев некой дегуманизирующей аббревиатурой WNA.

Причём такая мягкая дискриминация с недавних пор поддерживается не только "с низов", но и со стороны миграционных властей. Так, недавно островитяне пожаловались на некую "русскую деревню", или, как её ещё называли, "маленькую Москву". Якобы наши соотечественники там компактно проживают. Правоохранители решили устроить рейд, при котором присутствовал сам собеседник.