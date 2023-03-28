На Бали не смогли найти "маленькую Москву"

Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что на курортном острове Бали нет района "маленькая Москва", в котором якобы обитает исключительно русская диаспора. Об этом сообщает портал Bali Wake News.

Ранее стало известно, что жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где туристы арендовали гостиницы и отказываются следовать местным нормам и обычаям. Такие издания, как Wall Street Journal, сами же начали называть этот район "маленькой Москвой", что и стало причиной недопонимания.

"С точки зрения Министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определённые общины", — заявил глава офиса Минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

Он объяснил, что информация про "маленькую Москву", распространённая в СМИ, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц являются местные жители, а постояльцами и арендаторами — россияне.