Украинку депортировали с Бали и внесли в чёрный список
С Бали депортировали украинку, работавшую фотографом по туристической визе
Власти индонезийского Бали депортировали неназванную 32-летнюю гражданку Украины, которая работала на острове по туристической визе. Девушку взяли с поличным во время модного мероприятия, на котором она присутствовала в качестве фотографа.
"Мы депортировали [гражданку Украины], и её имя было внесено в чёрный список", — цитирует издание Detik сотрудницу иммиграционного бюро города Денпасара Раю Сугито.
Теперь украинка должна будет за свой счёт вернуться на родину через Филиппины и Дубай. На территорию островного государства она въехала 15 февраля, получив визу по прибытии.
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Ранее власти острова депортировали россиянку, дизайнера и основательницу бренда Lu Луизу Косых. Она устроила обнажённую фотосессию на священном дереве.
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