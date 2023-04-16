Украинку депортировали с Бали и внесли в чёрный список

Власти индонезийского Бали депортировали неназванную 32-летнюю гражданку Украины, которая работала на острове по туристической визе. Девушку взяли с поличным во время модного мероприятия, на котором она присутствовала в качестве фотографа.

"Мы депортировали [гражданку Украины], и её имя было внесено в чёрный список", — цитирует издание Detik сотрудницу иммиграционного бюро города Денпасара Раю Сугито.

Теперь украинка должна будет за свой счёт вернуться на родину через Филиппины и Дубай. На территорию островного государства она въехала 15 февраля, получив визу по прибытии.