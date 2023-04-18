Двух россиян пожизненно внесли в чёрный список и выдворили с Бали за употребление наркотиков

Власти индонезийского Бали депортировали двух россиян за причастность к делу о наркотиках. Мужчин взяли с поличным во время ночной вечеринки, пишет портал Detik, ссылаясь на Национальное агентство по борьбе с запрещёнными веществами провинции острова (BNNP).

"Александр С. (41 год) и Роман К. (27 лет) были депортированы с Бали в понедельник (17 апреля) вечером. Они были пойманы во время вечеринки с наркотиками экстази и кокаином в состоянии алкогольного опьянения в Королевском саду, Банджар-Мумбул, Нуса-Дуа, Бадунг, Бали, 15 апреля", — говорится в сообщении.

По информации агентства, задержанные признались, что наркотики были ими куплены за криптовалюту через мессенджер Telegram. Примечательно, что россиян не только выслали с Бали, но и занесли их имена в чёрный список. Соответственно, теперь им навсегда запрещён въезд в Индонезию.