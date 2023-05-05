Бали может перейти на "туризм для избранных" на 100 лет

Губернатор Бали Вайан Костер, комментируя готовность острова внедрить систему квот для иностранных туристов в связи с участившимися случаями правонарушений, заявил, что мера не будет "временной".

"Отсутствие массового туризма и система туристических квот — это наше будущее в ближайшие 100 лет", — сказал Костер, слова которого приводит агентство Antara.

Губернатор опасается дальнейшего роста "числа случаев, когда иностранные туристы, у которых кончаются деньги, начинают нелегально открывать бизнес на острове или устраиваются на работу". По новой же системе для таких "низкокачественных" иностранцев въезд на остров будет просто закрыт.

До введения новых правил Костер предлагает оценить количественную составляющую процесса квотирования и установить максимальное количество "качественных" гостей, которых отели и рестораны острова готовы принимать и обслуживать.