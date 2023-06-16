Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%
Власти России продолжают индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"С 1 января 2023 годам МРОТ был повышен на 6,3%. А с 1 января 2024 года проведём еще одну индексацию сразу на 18,5%. К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое", — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что индексация в 2024 году будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплаты. Это должно позитивно отразиться на доходах 4,8 млн россиян.
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Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться, а также проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот.
LIFE / Павел Баранов