Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%

Власти России продолжают индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С 1 января 2023 годам МРОТ был повышен на 6,3%. А с 1 января 2024 года проведём еще одну индексацию сразу на 18,5%. К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое", — подчеркнул глава государства.