Ужесточат контроль за выплатами работникам: Как будут вычислять серые оклады и кому повысят зарплату Вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ обратила внимание, что у 12 миллионов жителей России нет трудовых договоров. При этом 6 млн работающих человек получают доход ниже МРОТ. Что ждёт работодателей и сотрудников? 16 июня, 11:53 12 миллионов человек работают без трудового договора. Обложка © Getty Images

Налоговая служба всерьёз озаботилась вопросом защиты прав сотрудников. По предварительным оценкам, 6 млн человек получают меньше минимального размера оплаты труда. Это откровенное нарушение закона. Работодатель не имеет права платить сотруднику сумму ниже МРОТ.

При этом почти 12 млн человек вообще работают нелегально. У них нет никаких трудовых договоров. Таким образом, люди не получают социальных гарантий. Работодатель не даёт отчислений в счёт будущей пенсии, не оплачивает отпуска и больничные. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать.

— Надо сказать, что в последнее время налоговики во многих регионах стали активнее следить за работодателями и выявлять факты серых зарплат. Сделать это не так уж и сложно. Например, нередко на работодателя жалуются сами сотрудники. Действительно, если вам выплачивают зарплату в конверте, то можно обратиться в Государственную инспекцию труда или в налоговую. Работодателя привлекут к ответственности, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Инспектор ФНС. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Она обратила внимание на такой момент. В большинстве случаев к ответственности привлекают только работодателя. Но теоретически предусмотрено наказание и для сотрудников, которые осознанно идут на нарушение закона и соглашаются работать без договора. С них могут взыскать недоплаченные налоги.

Если говорить о суммах зарплаты, то за работу полный рабочий день сотрудник должен получать сумму не менее МРОТ. С 1 января 2023 года он был проиндексирован и составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18,5%.

Впрочем, в разных сферах экономики ситуация с зарплатой значительно различается. Как показывает статистика сервиса SuperJob, за последние полгода зарплату своим сотрудникам чаще всего повышали логистические компании (71 процент). На втором месте идут сферы производства (62 процента) и услуг (62 процента). Также нередко делали прибавку строителям и IT-специалистам.

— Думаю, что раз тема ухода от налогов и трудоустройства без договора была затронута на Петербургском международном экономическом форуме, то это говорит о планах навести порядок в этой сфере. Эта проблема действительно распространённая и очень болезненная для многих сотрудников. Если человек работает без договора, то он фактически бесправен перед своим руководителем. Он не только не получает необходимых социальных гарантий, но и не может решить какие-то производственные конфликтные вопросы через суд, — добавила Елена Кузнецова.

Впрочем, здесь есть решение. Сначала можно попробовать доказать факт своих трудовых отношений с работодателем. Для этого нужно собрать доказательства перечисления денег и письменной постановки рабочих задач, а также показания свидетелей. Но на практике любой суд требует времени и денег, а решение может быть не всегда в пользу истца. Именно поэтому юристы рекомендуют сотрудникам не соглашаться работать без договора и обговаривать все свои права и обязанности при трудоустройстве.

Кстати, Татьяна Голикова сообщила, что количество наёмных работников в стране за два года с момента пандемии уменьшилось на один миллион человек. При этом из тени вышло практически полмиллиона граждан. В ближайшие пять лет России потребуется один миллион работников, чтобы обеспечить технологический суверенитет.

Авторы Нина Важдаева