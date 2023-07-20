Ирина Винер стала полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта", — объясняется в документе.