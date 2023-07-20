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20 июля, 13:21

Ирина Винер стала полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

<p>Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Фото © ТАСС / URA.RU / Vladimir Andreyev</p>

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Фото © ТАСС / URA.RU / Vladimir Andreyev

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта", — объясняется в документе.

30 июля главному наставнику национальной сборной исполняется 75 лет. Ранее Винер была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней ордена "За заслуги перед Отечеством". Теперь же она стала полным кавалером этой награды.

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Ранее Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Андрей Бражников
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