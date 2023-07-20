Ирина Винер стала полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Фото © ТАСС / URA.RU / Vladimir Andreyev
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта", — объясняется в документе.
30 июля главному наставнику национальной сборной исполняется 75 лет. Ранее Винер была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней ордена "За заслуги перед Отечеством". Теперь же она стала полным кавалером этой награды.