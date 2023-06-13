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13 июня, 17:33

Светлану Немоляеву наградили орденом

Путин наградил Немоляеву орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

<p>Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени актрису театра и кино Светлану Немоляеву. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, награда 86-летней Светлане Владимировне присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Светлана Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, обладательница многочисленных премий и наград, включая "Золотую маску", "Звезду театрала". Немоляева особо известна зрителям по ролям в картинах "Служебный роман", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Гараж" режиссёра Эльдара Рязанова.

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Наталья Исакова
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