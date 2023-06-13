Светлану Немоляеву наградили орденом
Путин наградил Немоляеву орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени актрису театра и кино Светлану Немоляеву. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, награда 86-летней Светлане Владимировне присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Светлана Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, обладательница многочисленных премий и наград, включая "Золотую маску", "Звезду театрала". Немоляева особо известна зрителям по ролям в картинах "Служебный роман", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Гараж" режиссёра Эльдара Рязанова.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в День России вручил госпремии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Награды, в частности, получили продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд.