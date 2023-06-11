Путин подписал указы о присуждении премий за 2022 год в области науки и культуры

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно указу главы государства, госпремии и почётное звание лауреата в области науки и технологий присуждается академикам Российской академии наук Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину за научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства; докторам физико-математических наук Михаилу Скорохватову и Владимиру Копейкину — за вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создание научно-технической базы для их практического применения в атомной отрасли; академикам Российской академии наук Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну и директору института репродуктивной генетики того же учреждения Трофимову Дмитрию — за цикл фундаментальных и прикладных работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.

Путин также распорядился присудить премии по культуре и искусству реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за многолетнюю фундаментальную работу по восстановлению картины И.Е. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", худруку Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого" Александре Пермяковой — за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства, а также продюсеру Константину Эрнсту, режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд — за создание художественного фильма "Вызов".

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Путин награждает гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм" Карена Шахназарова, а за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности — президента Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Демичеву Ольгу и зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Зимову Юлию.