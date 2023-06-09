Путин в День России вручит государственные премии за 2022 год
Президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит государственные премии лауреатам в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.
"Вручение государственных премий традиционно пройдёт в День России, 12 июня", — отмечается в сообщении.
Среди лауреатов глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева, худрук Русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова. Также премии удостоены академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин за внедрение новых способов лечения рака и художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская за восстановление картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве прошла торжественная церемония II Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ). Лауреатами стали программа "Москва. Кремль. Путин", фильм "Чемпион мира", сериал "Нулевой пациент" и многие другие. Например, "Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", а "Лучшим художественным фильмом" — картина "Чемпион мира".