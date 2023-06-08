В Москве прошла церемония награждения Национальной премии интернет-контента

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента, которая была учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Её лауреатами стали программа "Москва. Кремль Путин", фильм "Чемпион мира", сериал "Нулевой пациент" и многие другие.

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ), учредившего премию, Алексей Гореславский. Видео © LIFE

"Здесь отнюдь не только кинематографисты, здесь очень много представителей жанра интернет-творчества. Это и блогеры и те, кто делает контент в социальных сетях и конечно, наши коллеги кинематографисты, которые снимают сериалы для платформ и телеканалов. Станет ли это важным показателем? На мой взгляд, уже стало", — подчеркнул генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенинана церемонии представила зрителям новую композицию "Один". Фото © LIFE

На торжественном мероприятии были награждены призёры в 20 номинациях. "Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", который рассказывает историю о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 80-х годов. В категории "Лучший художественный фильм" победу одержала картина "Чемпион мира", рассказывающая о противостоянии шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного.

Артист балета Сергей Полунин. Фото © LIFE

Проект телеведущей Юлии Барановской "Женщины Донбасса" победил в номинации "Герои нашего времени", которую объявил по видеосвязи первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, военные на передовой, женщины Донбасса и военные корреспонденты являются настоящими "героями нашего времени".

Проект телеведущей Юлии Барановской "Женщины Донбасса" победил в номинации "Герои нашего времени". Фото © LIFE

"Конечно, герои нашего времени — это ребята, которые сегодня защищают Родину на передовой, это военкоры, которые под пулями и снарядами рассказывают правду, это женщины Донбасса, которые отстаивают свое право и право своих детей на нормальное будущее", — подчеркнул Кириенко.

"Лучшим музыкальным треком" стала песня встанем певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Патриотическая композиция стала по-настоящему народной и обрела огромную популярность среди россиян, а многие даже считают её гимном спецоперации на Украине. Отмечена наградой в номинации "Социальный интернет-триггер" и другая песня певца — "Я русский".

Программа пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) "Шоу ВиЛ" — лауреат премии в номинации "Международный успех". Обложка © LIFE

Кроме этого, в номинации "Международный успех" победили номинированный на премию "Оскар" короткометражный фильм "Выход" и программа пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) "Шоу ВиЛ". В категории "Лучший журналистский проект в интернете" победила программа Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".