Стали известны первые имена победителей Национальной премии интернет-контента

Сегодня Институт развития интернета (АНО "ИРИ") объявил первую часть победителей Национальной премии интернет-контента 2023 года. В шорт-лист вошли 54 проекта в основных номинациях и 12 в тематических. Вторая часть списка будет обнародована 7 июня. Украшением номинации "Лучший вирусный ролик" стало вышедшее в финал видео телеграм-канала SHOT про военного и ребёнка из Новой Каховки.

Участник номинации "Лучший вирусный ролик" от телеграм-канала SHOT на премии ИРИ. Видео © t.me / SHOT

Пронзительное видео было снято в Новой Каховке и полюбилось сотням тысяч интернет-пользователей. Разговор российского военнослужащего и маленькой девочки про спасение от "плохих" тронул сердца не только смыслом беседы, но и непосредственным признанием ребёнка. "Я вас люблю!" — говорит малышка и обнимает солдата.

Команда Лайф на награждении Национальной премией интернет-контента ИРИ 2023 года. Видео © t.me / LIFE

Всего на конкурс было подано 500 заявок. Как уточняют организаторы, главным критерием стали социальная направленность и созидательный эффект. В экспертный совет премии вошли руководители крупнейших в стране медиакомпаний, онлайн-платформ и телеканалов. Он совпадает с составом продюсерского совета ИРИ, который возглавляет Тимур Вайнштейн, сообщил генеральный директор института Алексей Гореславский.

На награждении Национальной премией интернет-контента ИРИ 2023 года. Видео © t.me / LIFE

В финал основных номинаций в этом году вышли также игровые сериалы "Стая", "Елизавета", "Нулевой пациент", художественные фильмы "Чемпион мира", "1941. Крылья над Берлином", мультфильмы "Три кота и море приключений", "Про Миру и Гошу" и "Бодо Бородо", короткометражный фильм "Выход", номинированный на премию "Оскар".

На награждении Национальной премией интернет-контента ИРИ 2023 года. Видео © t.me / LIFE

Среди документальных проектов в финале — "Уроки войны с Сергеем Минаевым" и "История финансов России", программа "Москва. Кремль. Путин." с Павлом Зарубиным и многие другие. Остальные лауреаты станут известны 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В церемонии примет участие Анна Егоян, а озвучивать мероприятие будет актёр Сергей Бурунов — голос премии.