ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента

В Москве назвали финалистов II Национальной премии интернет-контента. О них на пресс-конференции ТАСС рассказали представители Института развития интернета и причастные: генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета института Тимур Вайнштейн, журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, дизайнер Денис Симачёв, а также поэтесса и чтец стихов Анна Егоян.







Среди номинантов в этом году: художественный фильм "1941. Крылья над Берлином", номинированный на "Оскар" "Выход", "Шоу ВиЛ" пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), социальный проект "Женщины Донбасса" Юлии Барановской, телеграм-канал Readovka, песни Ярослава Дронова (Shaman) и Клавы Коки и множество других проектов. По словам Гореславского, целью премии является популяризация созидательного контента и все из номинантов и будущих лауреатов достойны её.

"Помимо так называемого тёплого контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, Донбассе, мире. Это ценно для нас и для зрителя", — рассказал он.

Как отметил Вайнштейн, главным критерием для выхода в финал премии является социальная направленность проектов, их созидательный эффект и талантливая реализация. Причём из 500 заявок в лонг-листе значительная часть является неигровыми проектами. Он добавил, что в России умеют снимать "глубокие, честные документальные вещи".

В свою очередь Симачёв представил лимитированную коллекцию, созданную специально для Национальной премии интернет-контента. В линейке — тёмно-фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, а также подарочная коробка и "шопер". Он как первопроходец национальных мотивов в дизайне поддерживает возвращение к истокам и их переосмысление.

Денис Симачёв и олимпийка для премии. Фото предоставлено Лайфу