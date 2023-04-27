Институт развития интернета (ИРИ) объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента. Она пройдёт в два дня, сообщает пресс-служба организации.

"Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдёт в двух частях. 18 мая 2023 года в центре "Зотов" состоится первая часть награждения в формате индустриального коктейля с акустическим концертом", — говорится в сообщении.

В рамках первой части будут названы победители в 17 номинациях, в том числе: "Лучший музыкальный клип", "Лучший анимационный проект", "Лучший вирусный контент", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший подкаст", "Лучший спецпроект интернет-СМИ", "Лучший видеоконтент до 3-х минут", "Лучший проект в вертикальном формате" и других.

7 июня 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится торжественная церемония награждения премии ИРИ, где будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других.

В 36 номинаций премии входят тематические, а также специальные — от партнёров, в том числе государственных. В 2023 году на соискание премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов, уточнили в пресс-службе.