Россиянам впервые показали уникальную чёрно-белую кинохронику ВОВ в цвете
На Premier вышел проект Минаева "Цвет истории" с первой цветной хроникой ВОВ
На платформе Premier 9 Мая состоялась премьера проекта писателя Сергея Минаева и медиаменеджера Данилы Шарапова "Цвет истории", созданного при поддержке Института развития Интернета (ИРИ). Об этом Минаев сообщил в своём телеграм-канале.
Анонс проекта "Цвет истории". Видео © Telegram / Сергей Минаев
"Два с половиной года работы. Десятки тысяч уникальных кадров военной кинохроники 1941–1945 гг., большинство из которых вы увидите впервые. Кадр за кадром, чёрно-белые плёнки восстановлены и приобрели цвет. "Колоризация", или, по-простому говоря, покраска, процесс невероятно сложный", — отметил Минаев.
Писатель добавил, что первые 1000 кадров были покрашены вручную, а затем использовался искусственный интеллект. Потом снова ручная доводка и снова обучение ИИ. Наконец на десятой тысяче кадров работать становится проще.
"Когда мы с Данилой Шараповым начинали делать проект "Цвет истории", на нас смотрели как на сумасшедших. Что правда — только нездоровые люди смогли бы взяться за эту работу. Спасибо ИРИ за поддержку, спасибо Premier за то, что пошли с нами в эту дорогу", — поблагодарил Минаев и подчеркнул, что проект получился прорывной.
В качестве рассказчицы в "Цвете истории" выступила телеведущая Арина Шарапова.
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