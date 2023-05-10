Завораживающий зум: "Гигарама" показала Парад Победы на Красной площади в деталях и лицах
"Гигарама" показала яркие моменты и лица в ролике с Парада Победы в Москве
Главные впечатления и яркие детали состоявшегося парада Победы на Красной площади показала веб-лаборатория "Гигарама" в трёх минутах ролика "Победители 1945–2023". Авторы подчеркнули, что постарались запечатлеть лица российских военных.
Парад Победы на Красной площади. Видео © Гигарама
"Мы постарались поделиться своим ощущением торжественности момента, поделиться своим взглядом, возможно, отличным от ежегодной телевизионной трансляции. Но главное, на параде в честь победителей в Великой Отечественной войне мы постарались вглядеться в лица наших воинов, победителей нашего времени", — сказал один из создателей "Гигарамы" Марат Сайченко.
Напомним, накануне в центре Москвы прошёл торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ. На празднование прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В своём обращении российский лидер Владимир Путин затронул тему происходящей спецоперации, объяснив причину катастрофы на Украине, а также заявив, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.