Завораживающий зум: "Гигарама" показала Парад Победы на Красной площади в деталях и лицах

Главные впечатления и яркие детали состоявшегося парада Победы на Красной площади показала веб-лаборатория "Гигарама" в трёх минутах ролика "Победители 1945–2023". Авторы подчеркнули, что постарались запечатлеть лица российских военных.

"Мы постарались поделиться своим ощущением торжественности момента, поделиться своим взглядом, возможно, отличным от ежегодной телевизионной трансляции. Но главное, на параде в честь победителей в Великой Отечественной войне мы постарались вглядеться в лица наших воинов, победителей нашего времени", — сказал один из создателей "Гигарамы" Марат Сайченко.