Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил отсутствие тяжёлой техники на Параде Победы на Красной площади в Москве. Он также заметил, что мероприятие было полно символизма и важных посылов.

"Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Во-первых, проведение парада и участие в нём столь представительного числа людей говорит о том, что никто ничего не боится, что мы будем идти до конца, подтверждая статус наследников Великой Победы. Факт того, что парад состоялся, воодушевляет людей. Решение о его проведении было абсолютно верным", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".