Рогов объяснил отсутствие тяжёлой техники на Параде Победы в Москве
Парад Победы в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил отсутствие тяжёлой техники на Параде Победы на Красной площади в Москве. Он также заметил, что мероприятие было полно символизма и важных посылов.
"Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Во-первых, проведение парада и участие в нём столь представительного числа людей говорит о том, что никто ничего не боится, что мы будем идти до конца, подтверждая статус наследников Великой Победы. Факт того, что парад состоялся, воодушевляет людей. Решение о его проведении было абсолютно верным", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Одним из важнейших посылов он назвал готовность России защищать свои границы, на которую указывало участие в параде различных подразделений войск. А вот наличие тяжёлой техники на Красной площади было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях, уверен Рогов. По его оценке, достаточно танка Т-34 как символа победы в Великой Отечественной войне. А ЗРК С-400 на параде демонстрировал то, что наше небо под защитой, ракетный комплекс "Ярс" был предостережением, что в случае глобального противостояния России есть чем ответить, объяснил он.
Напомним, что на Параде Победы Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Он объяснил причину катастрофы на Украине, а также заявил о том, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.