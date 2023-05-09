В музее Мосметро рассказали истории работников – героев ВОВ

Историки музея Московского метрополитена рассказали о судьбах первых сотрудников, чьи имена высечены на памятнике работникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Монумент более чем с 200 фамилиями расположен в электродепо "Северное". Изначально у работников музея были лишь фамилии и инициалы, поэтому пришлось по крупицам собирать истории коллег, сотрудничая с Минобороны, военкоматами, поисковыми организациями и т.д. В итоге удалось восстановить истории двух машинистов — Алексея Рябышкина и Дмитрия Дьячкова, а также токаря Тамары Романовой.

История Дмитрия Дьячкова, который работал машинистом в Московском метрополитене и ушёл на фронт воевать. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

История Алексея Рябышкина, который работал машинистом в Московском метрополитене и ушёл на фронт воевать. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

История токаря Московского метрополитена Тамары Романовой, которая попросилась на фронт добровольцем. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

До работы в метро, куда мужчины пришли осенью 1937 года, они вместе служили на Черноморском флоте в бригаде подводных лодок. В октябре 1941-го неразлучные товарищи вместе пошли на фронт. Погибли они с разницей в один месяц: Алексей — в январе 1942 года под Москвой, а Дмитрий — в феврале в Ленинградской области.

Работница метро Тамара в декабре 1942 года ушла на фронт добровольцем вместе с двумя женщинами-токарями. В годы войны она служила в артиллерии, была радисткой. Погибла в декабре 1943 года в Белоруссии.

"Коллектив музея Московского метрополитена продолжит восстанавливать историю сотрудников метро, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мы чтим память героев, защищавших нашу Родину, и благодарим за победу!" — отметили в пресс-службе столичного Дептранса.