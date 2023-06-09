Роструд: Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной из-за Дня России
День России празднуется 12 июня, а в 2023 году эта дата выпадает на понедельник. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной из-за празднования Дня России. Об этом россиянам напомнили в пресс-службе Роструда.
Календарь на июнь 2023 года, где отмечены рабочие дни, выходные и праздник — 12 июня, День России. Инфографика © LIFE
12 июня в этом году выпадает на понедельник, в связи с чем граждан, работающих на пятидневке, ждут трёхдневные выходные. А вот рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня, и продлится по пятницу, 16 июня.
К слову, в июньском календаре есть ещё несколько праздников. В первый день лета отмечается День защиты детей, а 27-го числа — День молодёжи. 14 июня празднуется День донора крови, а 18-го — День медицинского работника. К этим праздникам в нашей стране обычно приурочены торжественные мероприятия, но даты не являются официальными выходными.
Ранее синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках России на длинных выходных. Самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске, где воздух прогреется до +25°…+30°. В Москве будет прохладнее — около +18°.