Роструд: Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной из-за Дня России

Следующая рабочая неделя будет четырёхдневной из-за празднования Дня России. Об этом россиянам напомнили в пресс-службе Роструда.

Календарь на июнь 2023 года, где отмечены рабочие дни, выходные и праздник — 12 июня, День России. Инфографика © LIFE

12 июня в этом году выпадает на понедельник, в связи с чем граждан, работающих на пятидневке, ждут трёхдневные выходные. А вот рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня, и продлится по пятницу, 16 июня.

К слову, в июньском календаре есть ещё несколько праздников. В первый день лета отмечается День защиты детей, а 27-го числа — День молодёжи. 14 июня празднуется День донора крови, а 18-го — День медицинского работника. К этим праздникам в нашей стране обычно приурочены торжественные мероприятия, но даты не являются официальными выходными.