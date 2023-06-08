Лето в Омске, дождь в Воронеже: Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках России на длинных выходных

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске, где воздух прогреется до +25°…+30°. В Москве будет прохладнее — около +18°. Прогнозом на часть длинных праздничных выходных 10 и 11 июня поделилась "Яндекс.Погода".

"Суббота в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит +18°. В воскресенье, 11 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее — температура воздуха достигнет +17°", — рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Перми, Самары, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода, где температура составит +16°…+19°.