Лето в Омске, дождь в Воронеже: Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках России на длинных выходных
На выходных в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске ожидается до +30 градусов
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске, где воздух прогреется до +25°…+30°. В Москве будет прохладнее — около +18°. Прогнозом на часть длинных праздничных выходных 10 и 11 июня поделилась "Яндекс.Погода".
"Суббота в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит +18°. В воскресенье, 11 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее — температура воздуха достигнет +17°", — рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.
Наиболее прохладными выходные станут для жителей Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Перми, Самары, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода, где температура составит +16°…+19°.
А ранее метеоролог Александр Шувалов уже рассказал, что тепло в Москву вернётся к концу текущей недели. Однако потепление в средней полосе европейской части России будет наступать постепенно.
ТАСС / Кирилл Кухмарь