Роструд напомнил о длинных выходных в июне

Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом напоминает Роструд.

"В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Роструде также напомнили, что праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.