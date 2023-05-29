День гадания на ромашках, День здорового пищеварения, Фёдор Житник: Праздники и приметы 29 мая

Всемирный день здорового пищеварения

День здорового пищеварения отмечают 29 мая в России и других странах по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. Цель — привлечь внимание к тому, насколько серьёзны проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Здоровье человека во многом зависит от его образа жизни: курит ли он, злоупотребляет алкоголем, достаточно ли двигается и как питается. Есть такое понятие, как рациональное питание. Это когда человек с пищей получает все компоненты и вещества, необходимые для активной жизни, не больше и не меньше.

Врачи призывают не увлекаться диетами от "специалистов", чтобы не навредить своему здоровью. Например, если слепо следовать диетам с исключением из рациона каких-то определённых продуктов, можно получить дефицит питательных веществ или их дисбаланс в организме.

Рациональное питание: полноценное,

разнообразное,

сбалансированное.

День военного автомобилиста

29 мая отмечается День военного автомобилиста. Фото © Минобороны РФ

Сегодня, 29 мая 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День военного автомобилиста. 29 мая 1910 года на основании указа императора России Николая II была сформирована первая автомобильная учебная рота.

Бронеавтомобиль "Руссо-Балт" на шасси модели "С", 1915 год. Фото © Wikipedia

Сейчас военная автомобильная техника в общей системе Вооружённых сил занимает особое положение: это главное средство подвижности войск. Военные автомобили — самый массовый вид техники в армии. В современной общевойсковой (мотострелковой) бригаде на автомобилистов приходится до 20% от всего личного состава. По данным Минобороны России, в Вооружённых силах РФ более 410 тысяч единиц военной автомобильной техники. А ведь всего лишь сто с небольшим лет назад военные обходились без автомобилей.

Память преподобного Феодора Освященного, Фёдор Житник

Феодор Освященный. Фото © Wikipedia / УПЦ

Православные в России 29 мая чтут память Феодора Освященного. Это христианский святой, авва, ученик Пахомия Великого. Освященным его называют потому, что он был первым в обители рукоположён в священники.

Родился Феодор примерно в 316 году в Верхнем Египте в знатной христианской семье. Подростком ушёл из родительского дома в Латопольский монастырь, наслышанный о преподобном Пахомии Великом. Став его уником, Феодор быстро преуспел в послушании наставнику и был поставлен строителем Тавениссийского монастыря. Скончался Феодор в 368 году.

День гадания на ромашках

На фото не ромашка, а нивяник обыкновенный, они будто близнецы. Фото © Wikipedia / Swallowtail Garden Seeds

День гадания на ромашке, который в России отмечают 29 мая, — праздник, конечно, неофициальный. Вероятно, его появление связано с тем, что примерно в это время ромашки расцветают.

Гадали на ромашке, наверное, во все времена. Кроме "любит-не-любит" можно приговаривать, отрывая лепестки, также "сбудется-не-сбудется", "да-нет". Мало кто знает, но есть ещё не такой популярный метод гадания на ромашке. Нужно заварить ромашковый чай, расслабиться, подумать о хорошем, а потом с пристрастием рассмотреть получившийся на дне чашки осадок.

Нужно отметить, что гадания на ромашке не всегда таковыми являются. Кто-то, не зная этого, на самом деле гадает на нивянике обыкновенном. Цветки у этих двух растений не отличить. Секрет в том, как они растут. У ромашки несколько цветков на одном стебле, а у нивяника — один.

Именинники 29 мая

Именины 29 мая отмечает актёр Александр Петров. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодня, 29 мая, именины отмечают: Александр,

Георгий,

Ефрем,

Касьян,

Лаврентий,

Фёдор,

Модест,

Муза. Редакция Лайфа поздравляет обладателей этих замечательных имён с их праздником.

Приметы 29 мая

Православная церковь в этот день чтит память Феодора Освященного. В народе его называли Фёдор Житник, и этот день считался последним благоприятным сроком для посева хлебных злаков, их обобщённо называли житом. Фёдора считали покровителем жита, и работу на земле начинали с обращения к нему. Хозяйки готовили на обед кашу из манной, ячневой, гречневой, пшённой круп.

А ещё к 29 мая зацветала рябина. Считалось, что после этого лето вступает в полные права и заморозков больше не будет. В народном календаре день считали удачным для начала подготовки к свадьбе — тогда брак обещал быть крепким и долгим. На самого же Фёдора Житника старались не планировать важных дел и не принимать ответственных решений, так как считалось, что ожидаемого результата не будет.

Приметы на Фёдора Житника