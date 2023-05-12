Диетолог рассказала, от каких болезней можно принимать ромашку

Ромашка, будучи одним из самых известных в России лекарственных растений, расслабляет и оказывает противовоспалительный эффект. Кроме того, она облегчает боли у женщин в период ПМС. Об этом заявила диетолог, травница Анжелика Дюваль.

Анжелика Дюваль добавила, что этот цветок применяется в народной медицине для выздоровления после ОРВИ. По словам специалиста, чай из ромашки можно пить постоянно, но не более двух чашек в день. Кроме того, детям можно давать ромашку для снижения газообразования. Её также используют как настой от опрелостей и как средство для полоскания рта. Пожилым данное растение позволяет улучшить сон. Однако важно помнить, что гипотония с регулярными приступами резкого снижения давления — противопоказание для употребления ромашки.