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12 мая, 11:00

Очищают кровь и устраняют отёки: Диетолог рассказала, какие дикоросы можно употреблять в пищу

Диетолог Дюваль: Крапива и одуванчики полезны для человека

Дикорастущие растения, к которым относятся крапива и одуванчики, очень полезны для человека. Так, они улучшают свёртываемость крови и оказывают противовоспалительный эффект. Чтобы получить от растений максимум положительных свойств, важно правильно их собирать и готовить к употреблению. Об этом рассказала диетолог и травница Анжелика Дюваль.

В беседе с РИА "ФедералПресс" она отметила, что крапиву стоит собирать без стеблей далеко от автодорог и предприятий. Эксперт подчеркнула, что полезны молодые верхние весенние листочки. Растение надо промыть, опустить на минуту в воду, температура которой 80 градусов Цельсия, после чего порезать в салат из свежих овощей. Дюваль добавила, что крапива — хорошая добавка к супу, однако её не стоит употреблять при тромбофлебите и камнях в почках. Также стоит обратить внимание на одуванчики.

"Одуванчики — источник витаминов. Но важно собирать цветы растения в период первого цветения, как и листья, когда они ещё не успели набрать горечь. Безопасные дикоросы находятся исключительно в чистых и далёких от города местах", — отметила Дюваль.

Цветы одуванчика позволяют снизить температуру, а также избавиться от отёков и застоя желчи. Употребляют их в основном в качестве настоя. По словам специалиста, на литр воды требуется столовая ложка отделённых лепестков.

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Никита Осипов
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