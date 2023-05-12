Диетолог пояснила, можно ли есть просроченные продукты

Просроченные продукты надо выбрасывать, а не пытаться переработать, так как их употребление может привести к отравлению. Об этом заявила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Никакие просроченные продукты есть нельзя. Ничего с ними делать нельзя: ни варить, ни обжаривать, их просто надо выбросить. Это же касается и хлеба, если он заплесневел. Даже если мы видим плесень на небольшом участке, она всё равно проникает намного глубже. Это всё надо выкидывать", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

По словам врача, в колбасе, сыре и яйцах по окончании срока годности могут размножиться вредные микроорганизмы. Если съесть продукты в таком виде, то это может закончиться рвотой, диареей и повышением температуры. А употребление просроченного хлеба может привести к отравлению плесневыми грибами.

"Дрожжевые грибы могут вызвать отравление, схожее по симптоматике с микробным. Тоже может быть тошнота, головная боль. Это больше интоксикация. Всё всасывается в кровь, попадает в печень, и она может не справиться с этим количеством токсинов. Может быть рвота, в меньшей степени — диарея", — подчеркнула Аплетаева.

Кроме того, она предупредила об опасности употребления просроченных сложнокомпонентных продуктов. Здесь диетолог обратила внимание на пищевые добавки, которые по окончании срока годности разлагаются.