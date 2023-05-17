Диетолог рассказала, сколько килограммов можно сбрасывать в месяц без вреда для здоровья

Худеть стоит постепенно, это даст организму настроить все жизненно важные процессы нужным образом. А вот слишком резкое похудение может обернуться плохими последствиями для здоровья. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Среднестатистически рекомендовано сбрасывать примерно полкилограмма в неделю, то есть два килограмма в месяц. Если человек имеет очень большой лишний вес, то вес будет исчезать за счёт жидкости и в первые моменты его будет уходить больше", — сообщила эксперт.

Попытки похудения при нормальном весе будут встречены сопротивлением со стороны организма, который стремится сохранить нужные пропорции жира, объяснила врач.

"Например, позволяют быстро похудеть белковые диеты. Углеводов в таких диетах практически нет, организму ничего не остаётся, кроме как расщеплять собственную жировую ткань. Но это всё очень неполезно. Когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса. Меняется гормональный баланс, так как жир участвует во многих настройках организма", — предостерегла Соломатина.

Организм учитывает значения веса и постепенно подстраивается под них, ему нужно дать на это время, подчеркнула диетолог. Если процесс похудения будет размеренным, это подтянет кожу и не приведёт к возможным нарушением в работе мозга.

Соломатина также обратила внимание на то, что бывают ситуации, когда риски, связанные с экстренным сбросом веса, оправданны. Например, если человеку необходима операция, но хирург не может её провести из-за избыточного веса пациента.