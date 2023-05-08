5 утренних привычек, которые кому угодно помогут быстро и без труда похудеть

Сегодня всё больше и больше людей стремятся к здоровому образу жизни, особенно когда речь заходит о контроле веса. Некоторые упорно тренируются и следят за своей диетой, но не знают, что их утренние привычки могут также повлиять на вес. Собрали пять самых полезных лайфхаков, как при минимальном количестве усилий похудеть в домашних условиях.

1. Просыпайтесь пораньше, чтобы приготовить завтрак и обед на работу

Утренние привычки, которые помогают худеть. Фото © Freepik

Когда мы просыпаемся в последний момент перед тем, как выйти из дома на работу или заняться другими делами, у нас нет времени приготовить себе здоровый завтрак или обед. В таком случае придётся перекусывать чем-то простым и явно не очень полезным. Поэтому одна из лучших утренних привычек, которые помогут вам похудеть, — просыпаться пораньше. Банально, чтобы готовить завтрак и обед на работу, заранее подсчитать их сытность и понимать, можно ли себя чем-нибудь порадовать, сохранив дневной дефицит калорий.

2. Не пропускайте завтрак

Ещё одна важная утренняя привычка, которая поможет вам быстро и без труда похудеть, — это не пропускать завтрак. Многие люди думают, что без этого приёма пищи они быстрее скинут лишний вес. Но по факту тело не получает необходимую энергию и уже с утра начинает голодать. В итоге — ненужные перекусы, неучтённые калории и даже возможные срывы. Чтобы избежать всего этого, убедитесь, что ваш завтрак включает белки, сложные углеводы и здоровые жиры. Например, можете приготовить овсянку с ягодами и орехами, яичницу с овощами, тосты с авокадо и лососем, йогурт с фруктами и орехами и т.д. Такой завтрак поможет вам получить достаточно энергии, снизить желание перекусывать и улучшить обмен веществ.

3. Пейте воду

5 привычек, которые помогают начать худеть с самого утра. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Достаточное количество воды в течение дня — ещё один важный фактор для контроля веса и здоровья. Но утром это особенно важно. Когда мы просыпаемся, тело обычно испытывает обезвоживание, поэтому, выпив стакан воды сразу после пробуждения, вы поможете обновить водный баланс и активировать обмен веществ. Кроме того, вода помогает снизить желание перекусывать и контролировать аппетит в течение дня. Рекомендуется пить по меньшей мере полтора-два литра воды в день, чтобы поддерживать свой организм в здоровом состоянии. Но у всех может быть своя индивидуальная норма, просто не забывайте пить её в чистом виде в течение дня.

4. Активно гуляйте по дороге на работу / устройте активность, если работаете удалённо

Утренняя физическая активность — ещё одна важная утренняя привычка, которая может помочь похудеть. Когда мы занимаемся физическими упражнениями утром, то ускоряем обмен веществ и начинаем сжигать калории. Кроме того, утренний спорт помогает улучшить настроение, снизить стресс и повысить уровень энергии на весь день. Вы можете выбрать любую физическую активность, которая подходит вам, — от прогулки до работы до простой зарядки, бега, йоги, плавания и т.д.

5. Настройтесь на позитивный лад

Наконец, ещё одна важная утренняя привычка, которая поможет, хоть и опосредованно, похудеть, — это позитивный настрой. Когда мы начинаем день на позитиве, сразу меньше стрессуем и тревожимся, что также может помочь нам контролировать аппетит и избегать переедания. Попробуйте настроиться на позитивный лад, выполняя простые действия, такие как: Сделайте глубокий вдох и выдох перед тем, как встать с кровати, и скажите себе что-то позитивное.

Найдите время на утреннюю медитацию или практику йоги.

Просмотрите цели и задачи на день и определите, как вы будете работать над ними.

Можно послушать мотивационный подкаст или музыку, которая вас вдохновляет.