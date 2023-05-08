10 собак с такими забавными улыбками, что не рассмеяться просто невозможно
Необязательно обладать голливудской улыбкой, чтобы влюблять в себя всех вокруг. Скорее наоборот, чем смешнее "смайл", тем лучше. Собрали 10 мохнатых примеров.
"Счастливого Рождества! Мой подарок всем вам — эта нелепая фотография моей собаки прямо перед тем, как она чихнула... У неё нет нескольких зубов, но она всё равно улыбается", — Jackied96.
Фото © Reddit / Jackied96
"Наша трёхмесячная левретка показывает свою лучшую улыбку", — KorokHoarde.
Фото © Reddit / KorokHoarde
"Улыбка самой милой девочки", — TravelFar_RideHorses.
Фото © Reddit / TravelFar_RideHorses
"Так много улыбок на этом свете, но твоя — самая любимая", — MyNamesBrandon.
Фото © Reddit / MyNamesBrandon
"У него удалили кучу зубов, но он всё равно улыбается", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Привет! Меня зовут Вермишелька, у меня выросли коренные зубки, и с тех пор я постоянно улыбаюсь", — spacechickens.
Фото © Reddit / spacechickens
"Это Ромашка. Ей уже 15 лет, и, хоть улыбаться уже нечем, она не сдаётся", — Ganymede1989.
Фото © Reddit / Ganymede1989
"Улыбка, может, и не голливудская, но моя любимая — точно", — TinaTinyTunafish.
Фото © Reddit / TinaTinyTunafish
"Я попросила его улыбнуться..." — kobagsd.
Фото © Reddit / kobagsd
"Это Мистер Поппинс. У него нет зубов", — William_George.
Фото © Reddit / William_George
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