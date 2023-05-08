10 собак с такими забавными улыбками, что не рассмеяться просто невозможно

"Счастливого Рождества! Мой подарок всем вам — эта нелепая фотография моей собаки прямо перед тем, как она чихнула... У неё нет нескольких зубов, но она всё равно улыбается", — Jackied96.

Фото © Reddit / Jackied96

"Наша трёхмесячная левретка показывает свою лучшую улыбку", — KorokHoarde.

Фото © Reddit / KorokHoarde

"Улыбка самой милой девочки", — TravelFar_RideHorses.

Фото © Reddit / TravelFar_RideHorses

"Так много улыбок на этом свете, но твоя — самая любимая", — MyNamesBrandon.

Фото © Reddit / MyNamesBrandon

"У него удалили кучу зубов, но он всё равно улыбается", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Привет! Меня зовут Вермишелька, у меня выросли коренные зубки, и с тех пор я постоянно улыбаюсь", — spacechickens.

Фото © Reddit / spacechickens

"Это Ромашка. Ей уже 15 лет, и, хоть улыбаться уже нечем, она не сдаётся", — Ganymede1989.

Фото © Reddit / Ganymede1989

"Улыбка, может, и не голливудская, но моя любимая — точно", — TinaTinyTunafish.

Фото © Reddit / TinaTinyTunafish

"Я попросила его улыбнуться..." — kobagsd.

Фото © Reddit / kobagsd

"Это Мистер Поппинс. У него нет зубов", — William_George.